In Germania quasi 30mila nuovi casi e 600 morti per Covid in un giorno: lockdown duro già prima di Natale?

Nuovi picchi nella diffusione dell'epidemia di Covid in Germania registrati dall'Istituto Koch. Nel giro di 24 ore sono stati segnalati 29.875 nuovi contagi (e dunque oltre 6mila in più rispetto alla giornata precedente, quando erano stati 23.679) e 598 vittime , finora un record. Negli ultimi giorni, alla luce dell'aumento dei casi, si è infiammata la discussione sulla necessità di misure più dure: il semi-lockdown in vigore dal 2 novembre non è sufficiente, e molti - a partire da Angela Merkel - sono favorevoli a un lockdown rafforzato , con la chiusura anticipata delle scuole per le feste di Natale e la serrata dei negozi.

Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer chiede - secondo un'anticipazione di un'intervista allo Spiegel - che il lockdown duro sia immediato e che non si aspettino le vacanze di Natale.

Intanto il governatore del laender tedesco del Baden-Wuerttemberg, Winfried Kretschmann, ha annunciato un lockdown a partire da sabato e almeno fino al 10 gennaio. "In una maratona, gli ultimi chilometri sono sempre i più difficili", ha detto Kretschmann aggiungendo che avrebbe lavorato con i Lander confinanti nel caso in cui non si fosse arrivati a una decisione su scala nazionale.

Il discorso commosso della Merkel in parlamento - "Mi dispiace, mi dispiace dal profondo del mio cuore, ma se il prezzo che dobbiamo pagare è avere 590 morti al giorno, allora non è accettabile", avevo detto mercoledi la cancelliera al Bundestag in un discorso particolarmente sentito. Tra le richieste della Merkek restrizioni maggiori per il periodo pre e post-natalizio a partire dala chiusura delle scuole dal 14 dicembre e dalla riduzione al minimo delle interazioni sociali nelle due settimane di festività.