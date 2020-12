Covid, in Germania 590 morti in un giorno: Angela Merkel si emoziona parlando in Parlamento

"Merkel supplica... Il discorso più emotivo della cancelliera". L'intensità dell'intervento di Angela Merkel al Bundestag non è passata inosservata e così ha titolato il quotidiano tedesco Bild, rimarcando l'inusuale atteggiamento mostrato dalla cancelliera. L'occasione è stata l'appello alla necessità di ridurre i contatti anche nelle Festività per frenare l'epidemia di Covid-19 che ha fatto registrare il picco di decessi, 590. Merkel ha affermato, con voce quasi rotta, che "se la scienza chiede" di anticipare le vacanze, "si deve trovare una strada".

"Mi dispiace, mi dispiace di cuore", ha ripetuto Merkel in uno dei passaggi più forti del discorso, ma i capannelli per il vin brulè non sono compatibili con le regole concordate (la chiusura dei ristoranti e la limitazione a prendere il cibo da asporto).

La cancelliera ha anche sottolineato che "fino a Natale ci sono ancora due settimane, 14 giorni...", ma al momento in Germania i contagi continuano ad aumentare. "E se il prezzo sono 590 morti al giorno, questo non è accettabile", ha concluso in maniera - inusuale per lei - accalorata.