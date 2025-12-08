In Australia già nel pieno un'ondata di incendi nel sudest

E' già entrata nel suo pieno l'ondata estiva di incendi boschivi nel sudest dell'Australia, in New South Wales e nello stato insulare della Tasmania, i cui governi hanno attivato misure di assistenza alle comunità colpite, con l'attivazione di interventi destinati a residenti, imprese, produttori agricoli e amministrazioni locali. Il primo ministro Anthony Albanese, che ieri ha visitato il quartier generale della National Emergency Management a Canberra, ha avvertito che il paese si prepara a una stagione di incendi "difficile", per una combinazione di alte temperature e scarse precipitazioni, mentre le squadre dei vigili del fuoco e dei servizi per le emergenze, con un personale di 1100 e centinaia di veicoli, sono già impegnate a fronteggiare oltre 90 roghi.