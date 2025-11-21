Giamaica, due incendi boschivi impegnano i vigili del fuoco di Westmoreland

Serata intensa per i vigili del fuoco di Westmoreland, in Giamaica, impegnati a domare due roghi scoppiati a poche ore di distanza. Le fiamme hanno colpito le zone di Beeston Spring e Watercress, mettendo alla prova le squadre di emergenza locali. Il primo allarme è arrivato per un incendio a Watercress, seguito da un secondo episodio, due ore più tardi, nell'area di Beeston Spring. Secondo quanto riferito dal commissario aggiunto della Jamaica Fire Brigade, Rudolph Seaton, gran parte dei fuochi si trovava in aree difficilmente accessibili ai mezzi di soccorso. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme nelle zone raggiungibili, mentre i fronti più isolati sono stati lasciati bruciare fino all'esaurimento naturale.