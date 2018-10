Imprenditore senza memoria in Scozia, la moglie lo aiuta con foto e ricordi

Non sa più parlare l'italiano e ha perso completamente la memoria. La moglie, che ha raggiunto Salvatore Mannino in Scozia, nell'ospedale dove è ricoverato, sta cercando di aiutare l'imprenditore 52enne, scomparso e ritrovato a Edimburgo in stato confusionale , con fotografie e ricordi, accompagnandolo in un viaggio a ritroso nel tempo.

L'uomo era svanito nel nulla a Lajatico (Pisa) il 19 settembre: di lui si erano perse le tracce quel giorno, subito dopo che aveva accompagnato uno dei figli a scuola. L'imprenditore è ricoverato in stato confusionale da settimane, ma è stato identificato solo pochi giorni fa.



Sembra che Mannino non sia più in grado di parlare in italiano, pronuncia solo qualche frase in inglese scolastico e non riesce a spiegare cosa gli sia accaduto e come sia arrivato in Scozia. Insieme ai medici, la famiglia sta cercando almeno nelle condizioni di poter tornare a casa. Per il momento non si parla però di date precise per il rientro, dal momento che si tratta di un paziente psichiatrico: è dunque necessario che, durante il viaggio, Mannino venga assistito da personale sanitario specializzato. I familiari hanno intanto avviato i primi contatti con l'Asl Toscana Nord-ovest.