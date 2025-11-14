Ilaria Salis, l'Ungheria: "Il Parlamento europeo protegge una terrorista"

La querelle Salis-Budapest è iniziata l'11 febbraio 2023, quando le autorità ungheresi hanno arrestato la 39enne, con l'accusa di lesioni aggravate ai danni di due neonazisti. La Salis appartiene al gruppo Antifa Ost, ossia un movimento antifascista, antirazzista, anticapitalista o anche come rete decentrata di gruppi autonomi, caratterizzati da una militanza e da un attivismo radicale di sinistra e che è stato da poco inserito tra i gruppi terroristici di estrema sinistra da parte della Casa Bianca. La maestra di Monza, dopo una lunga lotta durata sedici mesi e tre giorni con le autorità ungheresi, è riuscita a tornare a casa grazie alla vittoria alle elezioni europee, ottenendo la liberazione (dai domiciliari) e l'immunità parlamentare il 24 giugno 2024. Giorno in cui è tornata a casa.