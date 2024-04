Ilaria Salis: Ungheria: "Non è un'eroina, ha commesso aggressioni premeditate"

In un videomessaggio, montato con le immagini dell'aggressione in cui sarebbe coinvolta Ilaria Salis, Kovacs ha dichiarato: "Il padre di Ilaria Salis ha parlato a tutta la stampa occidentale, comprese alcune testate americane. È stato anche invitato all'Europarlamento e ha lanciato accuse gravi e infondate o ha rilanciato altre accuse infondate che non possono rimanere senza una risposta. È stato lui a trasformare il caso della figlia in una questione politica e ora appare sorpreso che vengano date risposte politiche a queste accuse totalmente infondate".

"Salis ha commesso un crimine grave, respingiamo le accuse politiche"

"Come padre forse farebbe meglio a riflettere su come sua figlia sia rimasta coinvolta in una vicenda del genere, dal momento che questo caso non è isolato", ha proseguito Kovacs. "La signora in questione è stata coinvolta in vicende simili in passato. E non dimentichiamo che il crimine di cui parliamo è estremamente grave e comporta condanne severe nel sistema legale ungherese". Il portavoce del governo ungherese ha poi aggiunto: "Quando ci vengono rivolte accuse politiche, nessuno dovrebbe sorprendersi del fatto che i politici respingano queste accuse. È infatti nostro dovere difendere la reputazione e l'integrità, così come l'indipendenza delle nostre istituzioni, in questo caso la magistratura".