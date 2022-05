Germania, il racconto di una 23enne: "Sono attratta dagli oggetti, sono fidanzata con un aereo"

Si chiama "oggettofilia" l'orientamento sessuale di una 23enne tedesca, Sarah Rodo.

La ragazza dice di provare un'attrazione fisica per gli oggetti inanimati. Secondo quanto riportato dal Mirror la sua ultima passione è per un aereo, un Boeing 737. La giovane racconta di viaggiare con regolarità solo su quel modello di aereo e di averne 50 esemplari in miniatura in casa. Per lei il Boeing 737 è il "fidanzato". "Sono attratta dagli oggetti sin dall'adolescenza, me ne sono accorta quando avevo 14 anni - ha detto la giovane di Dortmund -. Prima dell'aereo c'era il treno ICE 3 . Ho anche avuto due relazioni con uomini perché non ero sicura di quale fosse la mia vera sessualità. Presto mi sono resa conto di non provare sensazioni romantiche per le persone". E poi azzarda "Del mio aereo amo tutto ma in particolare il suo viso, le ali e il motore: sono così sexy".