Il Portogallo riapre tutto: è il paese più vaccinato al mondo

Grazie al successo della campagna di vaccinazione, dal primo ottobre Lisbona allenterà le misure anticovid. Verranno riaperti bar e locali notturni, chiusi da marzo 2020, e verranno ridotte le restrizioni riguardanti i blocchi delle frontiere. Cancellato anche il limite di numero di persone ad eventi, matrimoni e ristoranti. Persiste invece l'obbligo della mascherina sui mezzi di trasporto, nei grandi eventi, nelle case di cura e nei negozi ma non all'aperto. Inoltre il Green Pass, non sarà più obbligatorio in alberghi e palestre, ma necessario soltanto per viaggi in aereo, nave e per la partecipazione agli eventi sportivi.