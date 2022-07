Il padre del magnate Elon Musk: "Ho avuto una bimba con la mia figliastra"

Non vedo alcun motivo per non farlo. L'unica cosa per cui siamo sulla terra è riprodurci". È così che il 76enne Errol Musk , il padre del titano della tecnologia e proprietario di Tesla Elon , rivela di aver avuto nel 2018 un secondo figlio segreto dalla sua figliastra, 41 anni più giovane . Lo ha annunciato in un'intervista al quotidiano inglese The Sun aprendo un dibattito sul web . Il mondo del tycoon di Tesla e Space X, quindi, stupisce ancora.

Il 76enne ha dichiarato di aver avuto una bambina con la sua figliastra

Jana Bezuidenhout

. Musk "senior" era stato sposato con la madre di Jana, Heide Bezuidenhout, per 18 anni, e dal loro amore erano nate due figlie, Alexandra e Asha. Jana, che ha 35 anni, è a sua volta figlia di un altro matrimonio della Bezuidenhout.

Ma secondo quanto il papà del magnate ha rivelato alla stampa britannica la bimba, avuta quattro anni fa con la 35enne, non è la prima . Emily , questo il nome dato dalla coppia, è la loro secondogenita. In gran segreto hanno avuto anche un maschio, che oggi ha cinque anni.

Io due non vivono più insieme. E la causa, in parte, sarebbe proprio l'eccessiva differenza di età. La notizia della nascita della piccola, infatti, non è stata accolta con entusiasmo nella sua famiglia: “Le mie figlie erano sotto shock - ha rimarcato il 76enne - considerando che Jana è la loro sorellastra”.Il lieto evento non è stato gradito nemmeno dal Ceo di Tesla, tanto che sarebbe "impazzito" alla novità che il padre messo al mondo una bambina con la figliastra. Sulla bimba, Errol ha detto: "Non era pianificata, ma è venuta lo stesso. Jana è vissuta con me 18 mesi dopo la nascita di Rush", ha spiegato il papà del tycoon. E ha aggiunto: "Non ho fatto il test del Dna, ma Emily somiglia alle altre mie figlie”.

La famiglia Musk è nota perché particolarmente numerosa. Il solo Elon ha nove figli , a partire dai due gemelli avuti da

Shivon Zillis