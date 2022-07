Elon Musk ha riconosciuto i gemelli avuti con la dirigente di Neuralink

Il numero uno di Tesla Elon Musk ha riconosciuto i due gemelli, nati a novembre 2021, avuti da una dirigente di Neuralink, un'altra società della sua galassia.

L'ha riferito Business Insider, secondo cui Musk e la canadese 36enne Shivon Zilis hanno fatto domanda presso un tribunale del Texas per cambiare il nome ai due bambini, in modo che abbiano il cognome paterno e come secondo quello della madre. Il giudice ha approvato la richiesta.