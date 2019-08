Igor il russo all'avvocato spagnolo: voglio scontare la pena in Italia

Norbert Feher, noto come Igor il russo, condannato all'ergastolo per gli omicidi di un barista e di una guardia volontaria nel 2017, vorrebbe scontare il carcere a vita in Italia e non in Spagna, dov'è attualmente detenuto. Il killer serbo avrebbe espresso questa richiesta al suo avvocato spagnolo durante un colloquio nel carcere di Zuera, a Saragozza.