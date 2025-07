Ibiza, ospedali a rischio collasso: "Troppe chiamate al 112 per droga e alcol"

"Servono ambulanze private" - Il sindacato ha quindi invitato i proprietari dei club a stipulare contratti con servizi di ambulanza privati, "come accade in altri contesti europei o nelle partite di calcio": "È inconcepibile che aziende con un fatturato di milioni di euro all'anno non possano fornire questo servizio che sta saturando i servizi di emergenza a spese della popolazione locale", ha detto. "I club sono obbligati a impiegare infermieri e altro personale sanitario, ma non ambulanze, il cui costo è sostenuto dai servizi pubblici", ha sottolineato Maroto, aggiungendo che è ingiusto che i 161mila residenti dell'isola debbano ricevere un servizio inferiore a causa delle richieste di 3,6 milioni di visitatori annuali. Una richiesta, per ora, non accolta dai gestori dei locali: "Se non interviene la politica, ci troveremo presto in una crisi sanitaria a tutti gli effetti. Non possiamo più garantire la copertura completa dell'isola", ribadisce Maroto.