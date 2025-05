Ibiza, italiano 20enne morto in discoteca: aperta un'inchiesta

Un ragazzo italiano di 20 anni è morto lunedì all'alba in una discoteca di Ibiza, in Spagna. Il giovane avrebbe accusato un malore mentre si trovava all'interno del locale, in località Sant Antoni. Sul posto è giunta un'ambulanza, ma i soccorritori non sono riusciti a rianimarlo. La Guardia Civil ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia sul corpo.