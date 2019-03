I peggiori disastri aerei con vittime italiane

Dal famigerato volo Pan Am 103 esploso in aria a Lockerbie per una bomba libica al Lion Air JT610, primo incidente avvenuto nel 2018 a un Boeing 737 8MAX, lo stesso modello dell'aereo precipitato in Etiopia. E' lunga la lista dei disastri aerei avvenuti fuori dall'Italia che hanno registrato connazionali tra le vittime. Di seguito un elenco degli episodi più significativi, avvenuti sia per terrorismo sia per guasti o errori umani.