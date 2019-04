I genitori buttano la sua collezione di porno, 40enne chiede 87mila dollari di danni

Dodici scatoloni di film porno del valore di 29mila dollari finiti in discarica invece che nella nuova casa di Muncie, in Indiana. "Ti abbiamo fatto un favore", la risposta dei genitori di un 40enne che chiedeva spiegazioni sulla mancata consegna dei pacchi nel trasloco dal Michigan alla nuova residenza. Così l'uomo ha deciso di far causa a mamma e papà e chiedere loro 87mila dollari di risarcimento danni per la perdita della collezione a luci rosse.

L'uomo era tornato a casa dei genitori, in Michigan, nel 2016, dopo il divorzio. Dieci mesi avviene il trasferimento a Muncie, in Indiana. L'intento del 40enne è quello di non separarsi dalla sua collezione di video hard che ripone in 12 scatole, mai arrivate a destinazione.



Per volontà dei suoi genitori gli scatoloni avevano, infatti, preso la via della discarica. Ora spetterà a un giudice esprimersi sulla vicenda.