Hunter, il bimbo che salva i cuccioli di rinoceronte rimasti orfani

E' da quando ha otto anni che Hunter Mitchell , un bimbo del Sudafrica, si dedica ai rinoceronti. La sua missione è prendersi cura dei cuccioli rimasti orfani che non sopravviverebbero senza il suo sostegno. Ad oggi Hunter, che di anni ne ha 11, è riuscito a raccogliere 14mila euro attraverso la sua pagina Facebook "Raise the Baby Rhino with Hunter" .

"Tutto è iniziato il 31 dicembre 2015, quando ho sentito parlare di un rinoceronte abbandonato all'Aquila Private Game Reserve. Ho capito che i rinoceronti sono in grave pericolo e ho voluto aiutare il cucciolo tentando di raccogliere dei soldi. Così ho chiesto a mia madre di aprirmi una pagina Facebook perché so che molte persone ci vanno", racconta il bimbo.



Hunter, grazie alla sua battaglia in difesa dei rinoceronti, è diventato una piccola celebrità nel suo Paese. Gira per le scuole e viene chiamato ospite in televisione per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, perché soprattutto nei Paesi africani sono tanti i cuccioli di rinoceronte che restano orfani a causa dei bracconieri che uccido gli esemplari adulti per impossessarsi dei loro corni.