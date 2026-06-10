"Hulk Hogan è morto per cause naturali", il report della polizia della Florida che chiude le indagini

"Hulk Hogan è morto per cause naturali" è quanto emerso dall'ultimo rapporto della polizia della Florida. Un risultato che chiude definitivamente l'indagine sulla morte, avvenuta nel luglio 2025 a 71 anni, di uno dei wrestler più famosi della storia. Il rapporto di 72 pagine stilato dalla polizia di Clearwater riassume testimonianze, cartelle cliniche, filmati di sorveglianza e un'ispezione visiva del corpo. Anche i familiari di Hogan, il cui vero nome era Terry Bollea, hanno riferito agli investigatori che aveva sofferto di diversi problemi di salute nelle settimane precedenti la sua morte, tra cui leucemia, aritmia cardiaca, polmonite e insufficienza renale. Negli anni precedenti la sua morte era stato inoltre sottoposto a numerosi ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici.