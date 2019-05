Huawei, gli Usa rinviano di 90 giorni la messa al bando del colosso cinese | L'azienda: "Ci sottovalutano"

All'azienda è stata concessa una licenza temporanea, ma la durata potrebbe essere estesa, con cui potrà acquistare prodotti e servizi americani per mantenere operativi gli smartphone già in commercio, le reti e le apparecchiature esistenti, inclusi gli aggiornamenti software e le 'patch' di sicurezza. La licenza non riguarda invece l'acquisto di componenti statunitensi destinati alla creazione di nuovi prodotti. La licenza temporanea si applica ai contratti stipulati con imprese Usa, prima del 16 maggio, da Huawei e dalle sue 68 affiliate che, proprio il 16 maggio scorso, sono finite nella lista nera del commercio Usa.



"Le azioni del governo degli Stati Uniti al momento sottovalutano le nostre capacità", ha commentato il fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, secondo quanto riporta la Bbc. Ren, riferisce il quotidiano cinese Global Times, ha rilasciato un'intervista ad alcune testate nel quartier generale di Shenzhen, dichiarando che la licenza concessa dal governo Usa non è così significativa, in quanto l'azienda è ben preparata e le sue tecnologie fondamentali sono intatte. Poi ha assicurato che la società è in grado di continuare a fornire prodotti e servizi, e che le sanzioni statunitensi non danneggeranno il core business aziendale.