Caso Huawei, Cina: dagli Usa abusi con pretesto sicurezza nazionale

La Cina "si oppone con forza alla imposizione unilaterale di sanzioni". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero del Commercio Gao Feng, dopo le ultime restrizioni Usa contro Huawei per motivi legati alla sicurezza nazionale. "La Cina - ha spiegato il portavoce - ha enfatizzato molte volte che il concetto di sicurezza nazionale non dovrebbe essere utilizzato come uno strumento per il protezionismo commerciale".