Huawei, Conte su 5G: pretendiamo sicurezza da tutti,non solo da Cina

Durante l'incontro, a Pechino, con l'amministratore delegato di Huawei, il premier, Giuseppe Conte ha parlato della tecnologia 5G come di una "prospettiva irrinunciabile". Al tempo stesso il presidente del Consiglio ha richiesto "livelli di sicurezza elevati e non standard minimi". Sicurezza pretesa non solo dalla Cina ma "da qualsiasi altra azienda "non perché ci sia un rischio concreto, ma per proteggere i dati personali", ha concluso Conte.