5G, Ue: niente bando per Huawei, però resta sorvegliata speciale

La Commissione Ue non bandisce la società cinese Huawei dal 5G, la rete di collegamento di quinta generazione. Tuttavia la competenza di bloccare l'accesso di un'impresa al mercato resta degli stati membri che potranno sempre farlo, per ragioni di sicurezza, nel caso in cui non vengano rispettati gli standard nazionali. Sono queste le raccomandazioni Ue sulle reti 5G con cui si chiede ai 28 Paesi di valutare la sicurezza delle infrastrutture.