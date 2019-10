Hong Kong, lo studente ferito dalla polizia è stato formalmente incriminato per ribellione

Dopo il ferimento del giovane, mercoledì migliaia di persone hanno manifestato contro la polizia nell'ex colonia britannica. E in una conferenza stampa "dei cittadini" convocata fuori dalla scuola dello studente, i manifestanti hanno sottolineato che : "questa e' una guerra. Nel giorno della celebrazione a Pechino, la gente di Hong Kong versava lacrime per i lacrimogeni e sanguinava per i proiettili sparati". La gente di Hong Kong "è stanca di avere solo parole di condanna come scudi contro i proiettili e fucili letali".

