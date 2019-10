Hong Kong, polizia spara a un manifestante: il video shock

Un video diffuso online mostra le immagini del momento in cui un poliziotto spara al petto a un manifestante a Hong Kong. Nel filmato alcune decine di poliziotti antisommossa si scontrano con alcuni manifestanti con il volto coperto, alcuni con ombrelli e sbarre di ferro. Un poliziotto corre in mezzo alla folla con la pistola in mano, colpisce con un calcio l'attivista prima di sparargli da distanza ravvicinata. Il manifestante balza all'indietro e cade.