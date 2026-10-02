Hong Kong, spunta un tritacarne dietro l'omicidio della modella Abby Choi

L'omicidio di Abby Choi, la modella 28enne e influencer di Hong Kong uccisa nel febbraio 2023, sarebbe stato organizzato nei giorni precedenti da alcuni familiari dell'ex marito. Secondo la ricostruzione presentata dalla Procura davanti all'Alta Corte di Hong Kong, gli imputati avrebbero acquistato in anticipo gli strumenti poi usati per disfarsi del corpo della donna, tra cui un tritacarne. A riportare i dettagli emersi durante il processo è l'emittente televisiva statunitense Cnn. Sul banco degli imputati siedono l'ex marito della vittima, Alex Kwong, il padre Kwong Kau e il fratello Anthony Kwong. Tutti e tre sono accusati dell'omicidio della donna e si sono dichiarati non colpevoli.