Hong Kong, la protesta tatuata sulla pelle dei manifestanti

Continuano le proteste a Hong Kong e i giovani esprimono solidarietà agli attivisti anche attraverso l'arte del tatuaggio. Ombrelli, occhi sanguinanti, fiori di loto: le icone delle manifestazioni vengono scelte in massa come soggetti per i tattoo. Una tatuatrice ha anche proposto di lavorare gratis per chi volesse lasciare sulla propria pelle un segno permanente della rivolta, come racconta la CNN. Centinaia di persone hanno accolto l'offerta per segnalare la propria adesione alla lotta.