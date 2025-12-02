Hong Kong, il governatore: "Ci sarà inchiesta indipendente sull'incendio"

Hong Kong avrà un'inchiesta indipendente per fare luce sull'incendio che la scorsa settimana ha devastato sette delle 8 torri residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, causando almeno 151 morti. Lo ha annunciato il governatore John Lee, nell'incontro settimanale con i media. La mossa punta "a scoprire la verità e a consentire un cambiamento. Mentre le indagini penali sono in corso, istituirò una commissione indipendente presieduta da un giudice per esaminare le ragioni dell'incendio e della sua rapida diffusione", ha detto Lee, sotto pressione per la rabbia crescente nella città sull'accaduto.