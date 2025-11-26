Hong Kong, incendio in un complesso residenziale: quattro vittime

Quattro persone hanno perso la vita nell'incendio che ha interessato diversi edifici all'interno di un complesso residenziale di Hong Kong. A renderlo noto sono state le autorità della città, che hanno aggiornato il bilancio dopo le prime verifiche. Un rappresentante del Dipartimento dei servizi informativi del governo ha spiegato che "quattro persone sono state dichiarate morte, due sono in condizioni critiche e una in condizioni stabili".