Incendio Hong Kong, arrestate 13 persone per omicidio colposo

La polizia di Hong Kong ha reso noto di aver arrestato 13 persone in relazione al grave incendio che, la scorsa settimana, ha colpito sette delle otto torri residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, provocando almeno 146 vittime. Chan Tung, responsabile del dipartimento Criminalità e Sicurezza, ha spiegato di aver "immediatamente avviato un'approfondita indagine per omicidio colposo", precisando che gli accertamenti hanno portato finora al fermo di "un totale di 13 persone, tra cui 12 uomini e una donna". Il governo della città ha inoltre comunicato che, secondo le verifiche effettuate, le reti di plastica e il polistirolo che ricoprivano il cantiere sarebbero all'origine della rapida diffusione delle fiamme.