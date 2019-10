Hong Kong, Apple rimuove app usata dai rivoltosi

Apple ha annunciato la rimozione della controversa app HKmap.live, disponibile a Hong Kong e utilizzata per tracciare l'attività della polizia. Mercoledì il quotidiano organo del Pcc aveva ipotizzato una complicità di Apple con i rivoltosi. In una nota, la società californiana ha spiegato la rimozione con la violazione delle regole visto che l'app è stata usata anche "per tendere agguati alla polizia".