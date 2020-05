"Ho troppo caldo sotto la tuta anti-Covid" e l'infermiera si presenta in bikini: sanzionata

"Avevo caldo e non credevo che la tuta anti-Covid fosse così trasparente". Ha tentato di giustificarsi con queste parole l'infermiera 20enne dell'ospedale regionale di Tula, in Russia, quando la sua foto in bikini mentre era in servizio nel reparto Malattie infettive, dal web, è rimbalzata sulla scrivania dei dirigenti del nosocomio e del dipartimento regionale della Salute. A nulla sono valse le sue scuse e l'operatrice è stata sanzionata "per non coformità ai requisiti dell'abbigliamento sanitario".