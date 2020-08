Hiroshima, il Giappone commemora i 75 anni dall'orrore atomico

Il numero dei partecipanti è stato ridotto di circa un decimo, con rappresentanti di 80 nazioni che hanno accompagnato il premier nipponico Shinzo Abe. Una lista coi nomi delle vittime è stata esposta dentro il cenotafio, e comprende le persone decedute negli ultimi dodici mesi.

La difficile organizzazione - Quest'anno la diffusione della pandemia ha complicato non poco l'organizzazione dell'evento, in particolare nella gestione della sicurezza sanitaria con la presenza dei sopravvissuti al disastro, "gli hibakusha", sempre più provati e con un'età media superiore agli 83 anni. L'esacerbarsi della pandemia ha inoltre impedito un avanzamento dei negoziati sul disarmo e le trattative per la revisione del Trattato di non proliferazione nucleare.

Il sindaco: "Basta con le minacce contro l'umanità" - Nel discorso iniziale di commemorazione il sindaco di Hiroshima, Matsui Kazumi, ha sollecitato i Paesi del mondo a unirsi contro le minacce che affliggono l'umanità, ripudiando ogni forma di nazionalismo estremo. Pur essendo l'unico Stato vittima di un attacco atomico, il Giappone non è tra i firmatari del Trattato di non proliferazione nucleare siglato nel luglio del 2017 da un totale di 122 nazioni.