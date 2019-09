Hillary Clinton: "Trump è una minaccia per gli Stati Uniti, è un tornado umano corrotto"

Donald Trump è un "chiaro pericolo, una minaccia per gli Stati Uniti". Lo afferma Hillary Clinton, in un'intervista alla Cbs. L'ex segretario di Stato definisce il presidente un "tornado umano corrotto". "Non importa se si è democratici o repubblicani quando un presidente che ha giurato per proteggere la Costituzione usa la sua posizione per cercare di estorcere qualcosa a un governo straniero per i suoi motivi politici", spiega la Clinton.