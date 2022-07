Heathrow impone un limite al numero di passeggeri per due mesi: 100mila al giorno

L'obiettivo è ridurre le code, i ritardi nei bagagli e le cancellazioni dei voli. Questo però avrà come conseguenza che alcuni voli potranno essere spostati in un altro giorno o in un altro aeroporto, oppure verranno addirittura cancellati.

Stop alla vendita dei biglietti -

John Holland-Kaye

Lo scalo più trafficato del Regno Unito, il principale di Londra e uno dei più importanti a livello globale ha chiesto anche alle compagnie aeree di non vendere più biglietti per l'estate. "Alcune compagnie hanno intrapreso azioni significative, ma altre no, e riteniamo che siano necessarie ulteriori azioni per garantire ai passeggeri un viaggio sicuro e affidabile", ha dichiarato l'amministratore delegato. Secondo il dirigente, le compagnie stanno vendendo per l'estate 104mila posti, ovvero 4mila in più rispetto alla capienza che l'aeroporto sia in grado di gestirne.

Continua il caos negli aeroporti -

pandemia

200mila al giorno

Il trasporto aereo sta attraversando una profonda crisi dovuta allada covid-19, che ha portato a un gran numero di licenziamenti, centinaia di migliaia di persone in Europa. Heathrow, e altri aeroporti europei non hanno quindi al momento personale a terra a sufficienza per gestire il normale, frenetico traffico di passeggeri, che fino al 2019 era circa di

"Nelle ultime settimane, poiché il numero di persone in partenza ha regolarmente superato i 100mila al giorno, abbiamo visto che il nostro servizio stava scendendo a un livello non accettabile: lunghi tempi di coda, ritardi per chi necessita di assistenza, bagagli che non viaggiano con i passeggeri o arrivo in ritardo, scarsa puntualità e cancellazioni dell'ultimo minuto", ha continuato l'ad Holland-Kaye. Sono quindi necessari ulteriori provvedimenti. Gli analisti del settore non si aspettavano una ripresa del traffico aereo così una crescita che di solito avviene in 40 anni, secondo le stime, stavolta si è concentrata in soli quattro mesi.

Non solo Heathrow - British Airways

EasyJet

KLM

Lufthansa

Gatwick

Schipol

ha annunciato la cancellazione di oltre 10mila voli durante l'estate. Anche la britannica, l'olandesee la tedescasono intenzionate a cancellare voli. Il secondo aeroporto di Londra,ha posto un tetto massimo di 825 voli giornalieri a luglio e 850 ad agosto, da un picco pre-pandemia di 950. L'hubdi Amsterdam ha adottato misure simili, fissando il numero massimo di passeggeri inferiore rispetto circa al 16% rispetto ai livelli del 2019. Solo nel Regno Unito nel mese di giugno, le cancellazioni dei voli last minute dal paese sono quasi triplicate rispetto allo stesso mese del 2019.

L'

Associazione Internazionale del Trasporto Aereo

Willie Walsh,

(Iata), che rappresenta le compagnie aeree mondiali, ha criticato i nuovi provvedimenti che adotterà Heathrow: il direttore generaleex numero uno di British Airways ha chiesto agli aeroporti europei di fare la loro parte, compensando i passeggeri vittime dei disagi. Non si esclude ad oggi, che altri voli vengano cancellati, mentre gli aeroporti continuano la corsa a reclutare piloti, assistenti di volo, personale di terra e addetti ai bagagli.