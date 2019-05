nell'isola di Maui 26 maggio 2019 10:15 Hawaii, maestra di yoga sopravvive due settimane nella foresta La 35enne Amanda Eller si è persa nella riserva di Makawao, sullʼisola di Maui, cadendo in un burrone e ferendosi a una gamba. Ritrovata in buone condizioni festeggia con i 25mila follower che lʼhanno sostenuta sulla pagina Fb Findamanda

Dopo due settimane di ansia, speranze, preghiere e aggiornamenti sull'attività dei soccorritori, sulla pagina Facebook Findamanda si festeggia. E' stato infatti raggiunto lo scopo della nascita del profilo, che in due settimane ha raccolto attorno a sé 25mila followers: trovare Amanda Eller, 35enne insegnante di yoga, dispersa nella foresta nell'isola di Maui dall'8 maggio. La donna era finita in un burrone e si era ferita a una gamba. E' rimasta lì per due settimane mentre gruppi di volontari la cercavano, sul campo e via social, finché un elicottero non l'ha finalmente avvistata. Dal suo letto di ospedale, ora racconta come ha fatto a sopravvivere cibandosi di erbe locali.

La profonda conoscenza e l'amore di Amanda Eller per quei luoghi, hanno permesso alla donna di resistere. Come ha raccontato, si sarebbe cibata della vegetazione locale. E mentre lei, tutta sola e ferita, ha lottato per la vita in fondo a un burrone, tra due cascate, la sua famiglia si attivava per riportarla a casa. Importante l'aiuto della pagina Facebook Findamanda, creata ad hoc.

Nei lunghi giorni di ricerca, è stato possibile ricostruire con esattezza gli ultimi momenti dell'insegnante di yoga prima della scomparsa; fare appelli mirati con i particolari dell'abbigliamento; ritrovare l'auto della donna. Decine di volontari, poi, sul campo, si sono alternati spingendosi in zone molto impervie della foresta.



Fino all'avvistamento dall'elicottero e il salvataggio documentato in tempo reale via social dal capo soccorritore Javier Cantellops.