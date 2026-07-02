"L'ultimo contatto di una persona esposta all'Hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius ha completato il periodo di quarantena, è risultato negativo al test ed è tornato a casa. Dal 25 maggio non sono stati segnalati ulteriori casi. Siamo quindi lieti di annunciare che l'Oms considera conclusa l'epidemia di Hantavirus". A dirlo è il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il numero totale di casi dall'epidemia rimane fermo a 13, inclusi tre decessi. Più di 650 contatti sono stati identificati e monitorati dalle autorità sanitarie in 33 Paesi.