Hantavirus, nuovo positivo tra gli spagnoli in quarantena a Madrid

Un cittadino spagnolo, evacuato dalla nave da crociera Mv Hondius e attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid, è risultato positivo all'hantavirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnolo, spiegando che l'uomo è in quarantena presso l'Ospedale Centrale di Difesa Gomez Ulla di Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Dopo la conferma del caso, il paziente è stato trasferito all'Unità di isolamento di alto livello (Uatan) dell'ospedale, dove rimarrà sotto stretta sorveglianza medica e nel rispetto delle misure di biosicurezza previste per questo tipo di caso. Con questo nuovo caso, il numero di positivi all'hantavirus tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a due.