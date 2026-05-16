Hantavirus, Donald Trump si affida a un complottista specializzato in protesi del pene

Prima di entrare nell'amministrazione Trump, Brian Christine era conosciuto soprattutto nell'ambiente dell'urologia maschile. Ha costruito la propria carriera negli Urology Centers of Alabama, specializzandosi soprattutto nella disfunzione erettile e nelle protesi del pene. Eppure è lui a parlare davanti alle telecamere della risposta americana all'hantavirus, assicurando che sarà "basata sulla scienza" e sulla "trasparenza". Il problema, secondo i critici, è che proprio durante la pandemia da Covid il medico aveva diffuso posizioni considerate vicine al mondo complottista, arrivando a ipotizzare un presunto piano globale contro le piccole imprese e attaccando apertamente le istituzioni sanitarie americane. Un profilo che, inevitabilmente, sta facendo discutere ben oltre Washington. In qualità di capo del Public Health Service ricopre inoltre il grado di ammiraglio a quattro stelle, guidando migliaia di operatori sanitari federali mobilitati durante le emergenze. Proprio questo salto dalla medicina specialistica alla gestione delle crisi sanitarie nazionali è diventato il centro delle contestazioni. Secondo i critici, infatti, Christine non avrebbe esperienza concreta nel campo delle epidemie o della virologia. E il suo passato da commentatore politico e podcaster conservatore sta alimentando ulteriormente le polemiche.