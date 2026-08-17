la massiccia offensiva ucraina
Attacco dell'Ucraina nella regione russa di Belgorod: diversi morti e feriti | Mosca: "Intercettati e abbattuti 205 droni di Kiev"
Sul fronte diplomatico, intanto, Francia, Germania e Regno Unito stanno lavorando a un proprio formato per i futuri negoziati
© Ansa
Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia, con una pioggia di droni e missili. Sei persone sono state uccise e quattro - tra cui un bambino - sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione, Aleksander Shuvaev, sulla piattaforma di messaggistica Max. "I terroristi di Kiev hanno lanciato razzi contro il villaggio di Koloskovo, nel distretto di Valuysky, a circa quindici chilometri dal confine. Sei civili sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti, tra cui un bambino di 14 anni", ha scritto Shuvaev. L'attacco, come specificato dal governatore della regione, ha colpito la città di Kolovskoo, a circa 15 chilometri dal confine russo con l'Ucraina. Nella notte, la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sull Mar Nero durante la notte, stando a quanto riferito dal ministero della Difesa russo.
Colpito centro logistico a Odessa
Nella notte, l'esercito russo ha colpito a Odessa un centro logistico di Nova Post, principale azienda privata di spedizioni e logistica in Ucraina, un deposito di droni a Dmitrovka nella regione di Dnipropetrovsk e una base temporanea di truppe ucraine a Dobropolye nel Donetsk. Inoltre, quattro persone sono rimaste ferite in un attacco russo condotto nella notte contro infrastrutture portuali nella regione ucraina di Odessa, durante il quale è stata danneggiata anche una nave civile battente bandiera del Togo.
I movimenti diplomatici