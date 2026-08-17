Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia, con una pioggia di droni e missili. Sei persone sono state uccise e quattro - tra cui un bambino - sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione, Aleksander Shuvaev, sulla piattaforma di messaggistica Max. "I terroristi di Kiev hanno lanciato razzi contro il villaggio di Koloskovo, nel distretto di Valuysky, a circa quindici chilometri dal confine. Sei civili sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti, tra cui un bambino di 14 anni", ha scritto Shuvaev. L'attacco, come specificato dal governatore della regione, ha colpito la città di Kolovskoo, a circa 15 chilometri dal confine russo con l'Ucraina. Nella notte, la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sull Mar Nero durante la notte, stando a quanto riferito dal ministero della Difesa russo.