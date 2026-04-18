Lo Stretto di Hormuz è chiuso, dunque Washington guarda a Mosca. L'amministrazione di Donald Trump ha prorogato lo stop alle sanzioni sul petrolio russo fino al 16 maggio per sopperire alle carenze causate dal blocco del collo di bottiglia mediorientale che consente l'accesso al Golfo Persico. Per i prossimi 30 giorni sarà dunque possibile acquistare legalmente da Mosca il greggio già in mare, cioè caricato su petroliere prima del 17 aprile.