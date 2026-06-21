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Un attacco di droni in Crimea ha ucciso quattro persone e ne ha ferite 28. Lo riferisce l'agenzia Tass, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch, occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. A confermarlo anche il governatore regionale Sergey Aksyonov: "Purtroppo, si registrano vittime tra la popolazione civile a seguito dell'attacco di droni nemici nella penisola di Kerch. Secondo le informazioni attuali, quattro persone sono morte e 28 sono rimaste ferite". Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky invece i droni sarebbero esplosi danneggiando "la logistica militare e l'industria petrolifera" di Mosca.
Zelensky: "Colpiti obiettivi militari"
Stando a quanto emerge da una serie di foto e video che circolano sui social, l'attacco lanciato da Kiev in Crimea avrebbe danneggiato il porto marittimo di Kerch, scatenando diversi incendi. In ampie aree della stessa penisola si registrerebbero anche blackout. "Stasera i nostri attacchi a lungo raggio hanno colpito la logistica militare, l’industria petrolifera e la difesa aerea degli occupanti", ha scritto su X Zelensky. "Tutto ciò costituisce una risposta giusta ai brutali attacchi russi contro il nostro popolo. Sono stati colpiti obiettivi su entrambi i lati del ponte di Crimea: la logistica marittima per il trasporto di petrolio nella regione di Krasnodar e un deposito petrolifero a Kerch". Sarebbero anche state colpite "strutture logistiche militari, oltre a quattro stazioni radar dei complessi S-400 e due complessi Pantsir".
Russia: "Colpiti 50 obiettivi militari"
Intanto continuano anche gli attacchi da parte dell'esercito russo nella regione di Kharkiv. Secondo quanto ha riferito il capo del Dipartimento di pianificazione e contromisure per i droni all'agenzia Ria Novosti, le unità di Mosca avrebbero eliminato oltre 50 obiettivi militari: "Manteniamo il pieno controllo delle vie di rifornimento, distruggendo immediatamente i veicoli e i carrelli di trasporto robotizzati ucraini non appena vengono individuati".