Un attacco di droni in Crimea ha ucciso quattro persone e ne ha ferite 28. Lo riferisce l'agenzia Tass, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch, occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. A confermarlo anche il governatore regionale Sergey Aksyonov: "Purtroppo, si registrano vittime tra la popolazione civile a seguito dell'attacco di droni nemici nella penisola di Kerch. Secondo le informazioni attuali, quattro persone sono morte e 28 sono rimaste ferite". Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky invece i droni sarebbero esplosi danneggiando "la logistica militare e l'industria petrolifera" di Mosca.