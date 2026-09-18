La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, citando "due fonti vicine ai colloqui". Secondo il Nyt, ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo, Vladimir Putin, può costringerlo a scendere a compromessi. Tuttavia, gli Usa ritengono che la cooperazione economica possa diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati e convincere i falchi anti-americani della cerchia di Putin che Trump vuole instaurare nuove relazioni. In Russia, alle prese con le prime legislative dall'inizio del conflitto e con la vittoria scontata di Putin, il capo del Cremlino, intanto, per decreto, mette asset Nestlé e Auchan sotto controllo temporaneo. Sul campo, infine, dopo la violazione dello spazio aereo della Lituania da parte di jet militari russi, allontanati da caccia italiani a disposizione della Nato, l'Aeronautica ucraina rende noto di aver abbattuto nella notte 69 droni e tre missili russi.