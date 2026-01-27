Nyt, quasi due milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti in guerra

Sta per raggiungere quota due milioni il numero dei soldati ucraini e russi uccisi, feriti o dispersi durante i quasi quattro anni di guerra tra i due Paesi. Lo rende noto il New York Times citando uno studio pubblicato dal Center for Strategic International Studies. Secondo i dati del centro studi sono stati uccisi, feriti o risultano dispersi circa 1,2 milioni di soldati russi e 600.000 militari ucraini. Il bilancio complessivo si attesta, quindi, a 1,8 milioni di unità e, secondo il centro di ricerca potrebbe raggiungere quota due milioni entro la prossima primavera.