Speciale Guerra in Iran
"Forte esplosione a riad"

Guerra in Medio Oriente, colpita ancora l'Arabia Saudita

Secondo le agenzie di stampa si sarebbero verificati "gravi disagi e paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale"

19 Set 2026 - 06:59
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Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riad. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim "rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riad, in seguito ad un attacco nel Paese". Al momento non si hanno notizie di morti o feriti a seguito dell'esplosione che ha colpito il cuore del Paese finito al centro di una crisi militare con gli Houthi, gruppo filo iraniano che si oppone al governo dello Yemen. 

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