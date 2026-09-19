Guerra in Medio Oriente, colpita ancora l'Arabia Saudita

Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riad. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim "rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riad, in seguito ad un attacco nel Paese". Al momento non si hanno notizie di morti o feriti a seguito dell'esplosione che ha colpito il cuore del Paese finito al centro di una crisi militare con gli Houthi, gruppo filo iraniano che si oppone al governo dello Yemen.