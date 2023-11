Hamas libera altri dodici ostaggi, Tel Aviv: "Rilasciati dieci israeliani e due stranieri" | I miliziani invitano Musk a Gaza perché "veda la distruzione"

Altri 200 camion carichi di aiuti umanitari per la Striscia di Gaza hanno attraversato il valico di Rafah, in Egitto. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. "Inoltre, altri 200 sono arrivati al valico per i controlli: al momento ci sono in attesa 400 camion in totale", ha detto, ringraziando il governo egiziano per il suo contributo all'organizzazione della fornitura di aiuti internazionali alla regione.