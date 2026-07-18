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Iran, settima notte di raid incrociati: "Tre morti" | Media: "Feriti diversi soldati Usa" | Teheran: "Hormuz completamente chiuso"
Secondo i pasdaran due petroliere avrebbero preso fuoco mentre attraversavano una zona minata dello Stretto di Hormuz, ma Washington nega
Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da Centcom, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran: "Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania". Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz, secondo fonti iraniane due petroliere sarebbero in fiamme: "Stavano navigando in una zona minata". Ma Washington smentisce. Intanto i pasdaran annunciano: "Fermate quattro petroliere a Hormuz, la via d'acqua è chiusa".
"Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran". Lo ha annunciato il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) sul proprio profilo del social X. Il Centcom ha reso noto di aver "colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali". Le forze statunitensi hanno impiegato aerei da combattimento, droni e navi da guerra, oltre ad altre risorse. Oltre 50mila militari statunitensi sono operativi in tutto il Medio Oriente, conclude il Centcom, "e rimangono vigili, letali e pronti all'azione".