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Iran, settima notte di attacchi americani: "Tre morti" | Rappresaglia di Teheran: "Missili sulla base Al-Salem in Kuwait"

Due petroliere hanno preso fuoco mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz. Secondo i pasdaran, stavano navigando in una zona minata

18 Lug 2026 - 06:03
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Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da Centcom, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran: "Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania". Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz, secondo fonti iraniane due petroliere sarebbero in fiamme: "Stavano navigando in una zona minata". Ma Washington smentisce. 

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