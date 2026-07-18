Iran, settima notte di attacchi americani: "Tre morti" | Rappresaglia di Teheran: "Missili sulla base Al-Salem in Kuwait"

Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da Centcom, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran: "Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania". Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz, secondo fonti iraniane due petroliere sarebbero in fiamme: "Stavano navigando in una zona minata". Ma Washington smentisce.