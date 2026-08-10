Cambio al vertice dell'apparato di sicurezza iraniano nel pieno di una fase delicata per Teheran, impegnata nei negoziati sullo Stretto di Hormuz e nel confronto con gli Stati uniti. Il presidente Masoud Pezeshkian ha nominato Mohsen Rezaei nuovo segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, uno degli organismi centrali nella definizione della politica strategica, militare e di sicurezza della Repubblica islamica. La nomina è stata annunciata dall'agenzia ufficiale iraniana Irna, che ha riferito che Rezaei prende il posto di Mohammad Bagher Zolghadr. Quest'ultimo ha lasciato l'incarico ed è stato successivamente nominato consigliere politico della Guida suprema. Poco prima della designazione a segretario, anche la Guida suprema aveva nominato Rezaei proprio rappresentante all'interno del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, rafforzandone così il peso nell'organismo che coordina le principali decisioni iraniane in materia di sicurezza nazionale e politica estera. Rezaei è una delle figure di lungo corso dell'establishment iraniano. Ha guidato i Guardiani della rivoluzione dal 1981 al 1997 e ha successivamente ricoperto diversi incarichi ai vertici della Repubblica islamica, tra cui quello di segretario del Consiglio per il discernimento e di vicepresidente per gli Affari economici.