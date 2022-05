Guerra in Ucraina, Tajani: "Non possiamo liberarci del gas russo entro poche settimane"

"Credo che noi italiani e noi europei dobbiamo decidere di liberarci del gas russo con molto buonsenso, non ci possiamo permettere di farlo entro poche settimane, abbiamo bisogno di molto più tempo per avere una sorta di autosufficienza, per avere un aumento dell'estrazione di gas nel nostro Paese". Con queste parole il vicepresidente di Forza Italia

ha commentato a "" l'importazione diverso l'Europa e la crisi energetica.

"Serve tempo altrimenti faremmo un danno grave alle nostre imprese e poi insisto noi dobbiamo seguire la strada del

, è l'unica soluzione per avere un'autosufficienza energetica altrimenti si fanno soltanto chiacchiere e propaganda", ha concluso