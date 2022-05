Guerra in Ucraina, parlano le mogli dei soldati del battaglione Azov: "Aiutateci a farli uscire da Mariupol"

In diretta a "Mattino Cinque News" parlano

le mogli dei comandati della brigata Azov

acciaieria di Mariupol

che stanno resistendo agli attacchi russi nell'dal 19 aprile scorso. Tra loro c'è Katerina moglie di uno dei comandanti ucraini che sta guidando la resistenza. "La situazione è difficile, ieri ci sono stati altri bombardamenti. Ho sentito mio marito e mi ha detto che nonostante gli attacchi sono riusciti a far evacuare molti civili".

Con la

guerra iniziata nel 2014

moriranno comunque

, le mogli ucraine confessano di non aver mai potuto pensare a una famiglia e che da circa otto anni vivono separate dai loro mariti. "L'unica speranza che abbiamo è che arrivi un paese coraggioso ad aiutarci a evacuare i nostri mariti, e che con la procedura di estradizione loro riescano a stare tranquilli in un altro stato. Loro combatteranno fino all'ultimo giorno, non si arrenderanno, ma se lo faranno".